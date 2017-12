Paquistão testa míssil capaz de atingir a Índia O Paquistão testou com sucesso nesta sexta-feira um míssil nuclear Hatf-III, de alcance médio (290 quilômetros) e com capacidade de atingir a Índia em operações militares. Ainda não se sabe a localização exata de onde o míssil foi lançado, nem se a Índia já tomou conhecimento da realização do teste. Segundo o Exército paquistanês, outros testes deste tipo devem ser realizados nos próximos dias. O último teste de mísseis do Paquistão havia sido feito em 26 de março. Na ocasião, o país lançou um míssil, também de alcance médio, apenas alguns dias depois de a Índia ter anunciado um teste semelhante.