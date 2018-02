Paquistão testa míssil capaz de carregar ogiva nuclear

Em comunicado, o exército do país informou que o Shaheen-II, míssil com alcance de 1.500 quilômetros, foi disparado nesta quinta-feira (13) a partir de um local não revelado. O ponto de impacto foi em algum lugar no Mar da Arábia, que é parte do Oceano Índico.

De acordo com o tenente-coronel Zubair Mahmood Hayat, que participou do teste, o país não tem planos combativos contra nenhuma outra nação.

Não é a primeira vez que o Paquistão faz testes com este tipo de míssil. O país tornou-se uma potência nuclear em 1998, quando realizou testes nucleares subterrâneos em resposta àqueles feitos pela Índia. Os dois países já travaram três guerras desde a independência da Grã-Bretanha em 1947. Fonte: Associated Press.