Paquistão testa míssil com capacidade nuclear O Paquistão testou nesta sexta-feira com sucesso um míssil de longo alcance com capacidade nuclear, dois dias depois de assinar um acordo com a Índia para reduzir o risco de acidentes com armas atômicas. O míssil terra-terra da classe Hataf VI (Shaheen II) é capaz de levar todo tipo de ogiva e tem um alcance de 2 mil quilômetros, informou o canal paquistanês GEO TV. O alcance permitiria alcançar várias cidades da vizinha e rival Índia. Nova Délhi e Islamabad realizam testes periódicos com mísseis, que cada um justifica como uma resposta ao do vizinho. As duas potências atômicas do Sul da Ásia são rivais desde sua independência do Reino Unido, em 1947, e mantêm uma forte tensão militar.