Paquistão testa míssil de cruzeiro com capacidade nuclear O Paquistão testou com sucesso um míssil de cruzeiro com capacidade nuclear e alcance de 350 quilômetros nesta quinta-feira, informaram as Forças Armadas, um dia após a Índia testar um míssil de longo alcance. O míssil Hatf-VIII (Ra'ad) foi desenvolvido exclusivamente para ser lançado de aeronaves, segundo uma nota dos militares. "Ele permitiu ao Paquistão conquistar uma capacidade estratégica maior na terra e no mar", diz o texto. O míssil também tem capacidades secretas e pode lançar todos os tipos de ogivas com grande precisão, de acordo com os militares. Na quarta-feira, a Índia testou um míssil com capacidade nuclear com alcance de mais de 3 mil quilômetros. Os vizinhos do sul asiático, que combateram três guerras desde a independência deles em 1947, normalmente testam mísseis apesar de um processo de paz iniciado em 2004 que levou a melhores relações entre os dois lados. O Paquistão testou armas nucleares em 1998, dias depois de a antiga rival Índia fazer testes parecidos. (Reportagem de Kamran Haider)