Paquistão testa míssil de curto alcance O Paquistão testou um míssil de curto alcance, com capacidade nuclear, nesta quarta-feira. Foi o segundo em pouco mais de uma semana, disseram oficiais do exército. O míssil Shaheen, com alcance de 700 quilômetros, foi testado nove dias depois de o Paquistão lançar o míssil Ghaznavi, outro de curto alcance e com capacidade nuclear. Depois do Ghaznavi, a índia testou um míssil no dia seguinte, alimentando a rivalidade com o país vizinho. Índia e Paquistão têm um histórico instável de relação - já disputaram três guerras desde que se tornaram independentes da Inglaterra em 1947.