Paquistão testa míssil de médio alcance O Paquistão realizou hoje a primeira série de testes com mísseis em meio a crescentes temores de uma guerra com sua vizinha Índia, que poderá incluir o uso de armas nucleares. "Não desejo a guerra, mas estamos pronto para ela", disse o presidente paquistanês, general Pervez Musharraf, depois dos testes. O míssil de médio alcance Ghauri, lançado de um local não revelado, voou 1.500 quilômetros, o suficiente para atingir o território indiano. O míssil pode transportar tanto uma ogiva convencional como uma nuclear. "O míssil mostrou total precisão. Acertou no alvo", disse Musharraf durante uma reunião religiosa em comemoração ao nascimento de Maomé, o profeta do Islã. Musharraf repetiu em três ocasiões "Allah-o-Akbar"(Deus é grande) depois de anunciar o êxito da prova. O lançamento foi a primeira prova importante realizada pelo Paquistão com um míssil desde abril de 1999 e ocorre num momento em que os dois rivais do sul da Ásia estão em pé de guerra. Há um milhão de soldados na fronteira comum e as tensões sobre o disputado Estado himalaio da Caxemira alcançam seu mais alto nível em anos. "A prova demonstra a determinação do Paquistão de se defender", informa um comunicado do exército paquistanês. No entanto, sublinhou que as provas eram "de rotina e que eram relativas a questões técnicas". Índia e Paquistão realizaram provas nucleares em 1998 e conservam armas nucleares em seus arsenais. O número exato de armas que cada país possui não é conhecido, mas ambas as nações contam com mísseis capazes de transportar ogivas convencionais e nucleares. "O governo da Índia não se sente particularmente impressionado por esses mísseis antigos, que obviamente estão destinados à opinião pública do Paquistão", declarou hoje a porta-voz do Ministério das relações Exteriores da Índia, Nirapama Rao.