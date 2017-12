Paquistão testa míssil nuclear O Paquistão testou com êxito um míssil nuclear de médio alcance, nesta quinta-feira. Foi o segundo teste do tipo feito pelo país esta semana. Fontes oficiais e militares que pediram para não ser identificadas informaram que foi um lançamento de rotina e que os países vizinhos ? inclusive a rival Índia ? haviam sido notificados do teste. Não foi informado o local do lançamento do míssil com capacidade de atingir um alvo a 1.500 km de distância.