Paquistão testa novo míssil capaz de atingir a Índia O Paquistão conduziu seu segundo teste, em menos de uma semana, de mísseis capazes de transportar ogivas nucleares. O artefato testado hoje possui alcance médio e é capaz de atingir Nova Délhi e a maior parte das cidades mais importantes da Índia. O Exército do Paquistão revelou ter conduzido com sucesso o teste de um míssil Hatf-4, também conhecido como Shaheen 1, nas primeiras horas desta quarta-feira. O míssil tem alcance de 700 quilômetros. Em Nova Délhi, o porta-voz do Ministério da Defesa da Índia não foi encontrado para comentar o episódio. Em Islamabad, o porta-voz do Exército paquistanês general, Shaukat Sultan, sugeriu que os testes não deveriam afetar as já conturbadas relações entre os dois países. "Os testes estão em andamento. Não haverá impacto sobre a situação regional", garantiu. Depois do teste de um míssil Hatf-3 Ghaznavi de curto alcance, na última sexta-feira, o Paquistão informou que mais testes seriam realizados. Hoje, Islamabad voltou a afirmar que novos testes estão programados. Segundo Sultan, a Índia foi notificada de antemão sobre a realização de cada um dos testes.