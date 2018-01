Paquistão testa novo míssil com capacidade nuclear O Paquistão testou neste sábado com sucesso um míssil terra-terra com capacidade nuclear e um alcance de 200 quilômetros, apenas um dia após um teste semelhante realizado pela Índia. Segundo uma fonte militar, o míssil balístico Hataf-II Abdali pode levar ogivas nucleares e convencionais, e é um dos primeiros sistemas desenvolvidos pelo Paquistão. "O teste serviu para verificar os parâmetros técnicos, e atingiu seu objetivo", disse um porta-voz militar em Islamabad. Há pouco mais de uma semana, Islamabad testou com sucesso seu míssil Haft VII, com alcance de 700 quilômetros e também com capacidade para ogivas nucleares. O Paquistão mantém uma corrida armamentista com a Índia, que realizou na sexta-feira testes com o míssil terra-terra Dhanush, com um alcance de 250 a 350 quilômetros.