Paquistão testa seu míssil de maior alcance O Paquistão testou, nesta terça-feira, seu míssil nuclear mais poderoso. Com alcance de 2.000 km, ele seria capaz de atingir a rival Índia. Um funcionário do ministério da Defesa paquistanês informou que o teste foi bem sucedido. Ele não indicou, entretanto, o local exato do lançamento.