Paquistão vai exigir que Taleban entregue Bin Laden Uma delegação de altos funcionários do Paquistão viaja ao Afeganistão nesta segunda-feira para exigir que a milícia Taleban entregue Osama bin Laden aos Estados Unidos, disse uma alta fonte do governo paquistanês. A delegação, que viaja para o quartel-general do Taleban na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, fará um ultimato à milícia religiosa: ou entrega Bin Laden, o maior suspeito dos ataques terroristas a Nova York e Washington, ou se arrisca a sofrer uma retaliação maciça, disse um funcionário que falou sob a condição de não ser identificado. Ao Taleban será dito que a comunidade internacional vai mobilizar-se para atacar o Afeganistão se o Taleban, uma devotada milícia muçulmana que domina 95% do país, se recusar a entregar Bin Laden, disse o funcionário. Não há indicações de que a Bin Laden será dado um prazo fatal para decidir-se. Bin Laden, o milionário saudita exilado que já foi indiciado nos Estados Unidos sob a acusação de planejar o ataque a duas embaixadas dos Estados Unidos na África, em 1998, vive no Afeganistão desde 1996. O Taleban recusou-se firmemente a entregá-lo apesar das sanções da ONU, que cortou recursos para a linha aérea nacional e isolou os líderes talebans.