Paquistão vai libertar e deportar afegã capa da 'National Geographic'

ISLAMABAD - Sharbat Gula, a afegã que ficou famosa ainda menina quando estampou a capa de National Geographic e detida por posse ilegal de documentos de identidade no Paquistão, será liberada e deportada nos próximos dias, após cumprir a pena de 15 dias de prisão que lhe foi imposta nesta sexta-feira, 4, por um tribunal.

"Com um grande prazer, anuncio que Sharbat Gula já está livre dos problemas legais que enfrentou nas últimas semanas. Será libertada em breve", afirmou em sua página do Facebook o embaixador afegão no Paquistão, Omar Zakhilwal.

Mohsin Dawar, membro da equipe legal de Gula, disse à agência EFE que um tribunal especial anticorrupção de Peshawar (noroeste) a condenou hoje a 15 dias de prisão, dos quais já cumpriu a maioria, depois que a refugiada se declarou culpada de todas as acusações.

Além disso, terá de pagar uma multa de 100 mil rúpias paquistanesas (€ 860 euros) e deverá deixar o Paquistão após sua libertação.

Sharbat foi detida no dia 26 por supostamente obter documentos de identidade paquistaneses para ela e dois filhos, após subornar três funcionários. Ela poderia pegar uma pena de até 14 anos de prisão.

A refugiada, de cerca de 40 anos, mãe de quatro filhos e doente de Hepatite C, voltará ao Afeganistão na segunda-feira, onde será recebida pelo presidente do país, Ashraf Ghani, segundo informou Zakhilwal.

Segundo o diplomata, Sharbat receberá ajuda do governo para começar uma nova vida em seu país natal, onde quase não viveu.

O fotógrafo americano Steve McCurry imortalizou a afegã em 1984, quando ela tinha 12 anos, em um campo de refugiados em Peshawar. Sua fotografia que seria publicada um ano depois converteu-se em uma das imagens mais famosas do século 20. / EFE