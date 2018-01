Paquistão vai reprimir separatistas da Caxemira Ao encerrar visita oficial à China, o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, disse hoje que vai agir contra os separatistas da Caxemira acusados pela Índia do atentado do dia 13 contra o Parlamento indiano, que deixou 14 mortos e 17 feridos. O governo indiano reiterou na ocasião acusações de que o paquistanês de "estimula o terrorismo separatista", exigiu o desmantelamento dos grupos separatistas na Caxemira paquistanesa, a prisão dos líderes e o congelamento de seus fundos bancários. O Paquistão pediu evidências à Índia, que, em resposta, reforçou as fronteiras com tropas e infantaria mecanizada e retirou seu embaixador em Islamabad. Desde então, intensificaram-se conflitos entre os dois países ao longo das fronteira.