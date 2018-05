Paquistão vive agitação política com volta de ex-líder exilado O ex-primeiro-ministro do Paquistão Nawaz Sharif anunciou nesta quinta-feira sua volta do exílio, desafiando para as eleições o presidente Pervez Musharraf, que ainda não decidiu se vai deixar o cargo de comandante do Exército. Sharif, que foi destituído em 1999 por um golpe militar protagonizado por Musharraf, disse em uma entrevista coletiva em Londres que vai desembarcar em Islamabad no dia 10 de setembro e depois viajar por terra até Lahore, sua base política, para desafiar Musharraf nas eleições. "Vamos lançar um movimento contra o senhor Musharraf e seu governo", disse Sharif, que corre o risco de ser preso, já que tinha sido condenado à prisão perpétua logo depois do golpe. Com o fim de seu mandato e a queda em sua popularidade, Musharraf, forte aliado dos Estados Unidos, está tentando consolidar sua posição para poder tentar ser reeleito. Ele pediu ajuda à ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, e seus assessores vêm discutindo um acordo de divisão de poder com Sharif. Bhutto insiste que, pelo acordo, Musharraf deixe o posto de comandante do Exército. Os militares governaram o Paquistão pela maior parte do tempo depois da independência do país, em 1947. Ela disse na quarta-feira que quase chegara a um acordo para que Musharraf deixasse o posto militar, possivelmente antes de tentar a reeleição, no mês que vem. Mas o porta-voz do presidente, Rashid Qureshi, afirmou que ainda não há um acordo definitivo. "Estão fazendo crer que uma decisão foi tomada, mas isso não aconteceu por enquanto. Não que eu saiba", disse Qureshi. "O diálogo continua." Musharraf quer ser reeleito para mais cinco anos, antes que seu mandato como comandante do Exército termine, no final do ano. A eleição parlamentar deve acontecer mais ou menos na virada do ano. Os governos ocidentais acompanham de perto a turbulência política no Paquistão, um Estado nuclear cujo apoio é essencial ao combate à Al Qaeda e ao Taliban, no Afeganistão. (Reportagem adicional de Luke Baker em Londres e de Faisal Aziz em Karachi)