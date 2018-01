Paquistão volta a permitir vôos comerciais da Índia O Paquistão permitirá que empresas aéreas indianas retomem vôos pelo espaço aéreo paquistanês, disse o presidente Pervez Musharraf, no mais recente sinal de distensão nas relações entre os dois países, vizinhos, rivais e ambos possuidores de armas atômicas. O general Musharraf disse que seu país concordará com a retomada dos vôos durante uma reunião marcada para a capital indiana, Nova Délhi, marcada para ter início nesta segunda-feira. Os dois países cortaram todas as ligações aéreas, rodoviárias e ferroviárias ano passado, em meio a uma escalada de tensões que os colocou à beira da guerra. Os últimos vôos entre as duas nações ocorreram em 1º de janeiro de 2002.