Para 56% dos americanos guerra no Iraque foi erro A maioria dos norte-americanos entende, pela primeira vez, que a guerra no Iraque foi um erro e que o secretário de Defesa , Donald Rumsfeld, deve renunciar. É o que revela uma pesquisa realizada pelo jornal The Washington Post e a cadeia de televisão ABC. Uma pequena minoria, contudo, considera que o conflito contribuiu para a segurança dos Estados Unidos. Entretanto, 70% disseram que os custos com vidas humanas é ?ïnaceitável?. A pesquisa, publicada no site do Post na internet, mostrou que para 56% dos americanos o conflito ?não valeu a pena?. Foi a primeira vez que a maioria dos americanos chegou a esta conclusão negativa sobre o conflito.