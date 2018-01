Para 60% dos britânicos, invasão do Iraque foi um erro A intervenção militar no Iraque foi um erro, para 60% dos britânicos, contra 29% que acham que não, segundo uma enquete divulgada nesta terça-feira, 20, pela rede BBC. No quarto aniversário do começo da Guerra do Iraque, uma pesquisa do instituto ICM para a cadeia britânica mostra também que só 5% se sentem mais seguros atualmente. Para 55%, o Reino Unido está menos seguro, e 37% acham que não há diferença. O instituto perguntou se as pessoas confiariam se o governo afirmasse que seria necessária uma ação militar. Enquanto 51% responderam que não, 32% disseram que sim e 13% foram indiferentes. O resto não respondeu. O ICM entrevistou 1.019 adultos em todo o país entre 2 e 4 de março. No entanto, 57% apoiariam uma intervenção militar para casos de genocídio, mesmo num país que não ameaçasse o Reino Unido, contra 24% contrários.