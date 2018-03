Para a Argentina, golpe na Venezuela provoca "desânimo e dor" O embaixador argentino na Organização dos Estados Americanos (OEA), Rodolfo Gil, manifestou hoje "desânimo e dor" pela derrubada do presidente Hugo Chávez na Venezuela. Em declarações a emissoras de rádio de Buenos Aires, o embaixador explicou que sente "o desânimo e a dor de ver que nosso subcontinente parece estar retrocedendo a épocas superadas". "Lamento voltar a ver militares em roupa de trabalho rodeando um senhor não eleito pelos cidadãos e depondo um presidente", disse Gil em alusão ao novo chefe de governo interino venezuelano, Pedro Carmona. O embaixador da Venezuela em Buenos Aires, Edmundo González Urrutia, disse que "agora todos os venezuelanos farão esforços para reconstruir o tecido institucional e, se o conseguirem, todos sairão ganhando". A embaixada venezuelana na capital argentina amanheceu hoje com a bandeira de seu país a meio mastro em sinal de luto pelas vítimas dos confrontos de ontem em Caracas. González Urrutia, um diplomata de carreira que está há três anos e meio à frente da representação de seu país em Buenos Aires, disse que a agitação popular de ontem na Venezuela foi "uma manifestação e expressão contundente da sociedade civil" contra Chávez. Os jornais da capital argentina dedicam várias páginas para informar sobre a situação venezuelana e publicaram grandes. As emissoras de rádio informaram fizeram entrevistas telefônicas com dirigentes políticos venezuelanos. Três canais noticiosos de televisão de Buenos Aires transmitiram durante toda a madrugada, trabalhando em parceria com os canais da Venezuela. Leia tudo sobre a crise na Venezuela