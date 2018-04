Para Abbas, ataques de Israel foram 'crimes de guerra' O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que os ataques israelenses na Faixa de Gaza foram "crimes de guerra". O presidente palestino falou hoje a membros do Parlamento Europeu. Segundo Abbas, os responsáveis israelenses deveriam responder legalmente por isso. Abbas disse que os que decidiram lançar a ofensiva israelense "têm que ser responsabilizados". Ele ressaltou, porém, que a Autoridade Palestina ainda busca um acordo de paz duradouro com Israel. A intenção declarada de Abbas é que o auxílio internacional aos palestinos e as conversas de paz voltem a caminhar.