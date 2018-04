Para ajudar Haiti, Cuba libera espaço aéreo aos EUA Os Estados Unidos disseram hoje que receberam permissão para usar o espaço aéreo de Cuba para voos com ajuda humanitária e retirada de pessoas do Haiti. "Estamos em contato com o governo cubano para coordenar autorizações para voos de retirada de pessoas partindo da base naval da baía de Guantánamo em direção a Miami, por meio do espaço aéreo cubano, o que diminui em 90 minutos o voo", informou a Casa Branca em comunicado.