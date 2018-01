Para Al-Qaeda, EUA estão à beira da derrota O principal representante de Osama bin Laden, Ayman al-Zawahri, diz que os Estados Unidos estão à beira da derrota tanto no Iraque quanto no Afeganistão, de acordo com um vídeo exibido pela TV Al-Jazira. A gravação, divulgada faltando dois dias para o terceiro aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra os EUA, parece ser um chamado às armas para os seguidores e simpatizantes da rede terrorista Al-Qaeda. "A derrota da América no Iraque e no Afeganistão tornou-se uma questão de tempo, com a ajuda de Deus", diz al-Zawahri no vídeo, que a Al-Jazira diz ter recebido nesta quinta-feira. "Os americanos em ambos os países estão entre dois fogos. Se continuam, sangrarão até a morte, e se recuam, perderão tudo". Em outros trechos do vídeo, o médico egípcio que é o segundo em comando da rede terrorista afirma que os rebeldes islâmicos já controlam grandes porções do Afeganistão, e que os soldados americanos não têm coragem de sair a campo para enfrentá-los.