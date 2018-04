Para analistas, menção a '3º ciclo' confunde Venezuela Os venezuelanos ainda não entenderam bem o que seria o ?terceiro ciclo da revolução bolivariana?, anunciado pelo presidente Hugo Chávez após sua vitória no referendo de domingo sobre as reeleições ilimitadas. A confusão, porém, é resultado de uma decisão deliberada do presidente, de acordo com analistas. ?Chávez percebeu ao vencer o referendo que há uma boa parcela da população que ainda não aceita a ?revolução socialista?, mesmo que o apoie e queira que ele continue no poder?, disse o cientista político José Molina, da Universidade de Zulia. ?Ao não se alongar sobre as novas mudanças, dizendo apenas que elas ''aprofundarão seu projeto'', o presidente evita assustar os venezuelanos como fez dois anos atrás.? Ao assumir o cargo no início de 2007, Chávez anunciou seu ?socialismo do século 21? com grande estardalhaço e explicações detalhadas sobre seus planos: nacionalizações, uma reforma no sistema educacional, a criação de outros tipos de propriedade além da privada (como a social) e a valorização dos conselhos comunitários. Mas a reforma constitucional que tornaria viável a adoção desse sistema foi rejeitada em referendo meses depois. ?Na época, pensou-se que o projeto havia sido rejeitado por incluir a reeleição ilimitada, mas a vitória de domingo mostrou que o problema foi mesmo a menção ao socialismo?, diz o analista político Omar Noria. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.