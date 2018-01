Para Argentinos, Menem teria péssimo desempenho em eleição Uma pesquisa feita pelo site do jornal "Clarín", o mais importante da Argentina, indicou que na próxima eleição presidencial, em 2007, o ex-presidente Carlos Menem teria um desempenho pior do que no embate de 2003. Somente 16,2% dos internautas consideraram que Menem teria melhor resultado do que no ano passado. Para outros 7,9%, ele ficaria em níveis semelhantes de votação. No entanto, uma avassaladora maioria de 75,9% afirmou que o desempenho de Menem nas próximas eleições será "pior" do que em 2003. Menem anunciou no início desta semana que pretende disputar as eleições presidenciais de 2007, quando tiver 77 anos de idade. Em abril do ano passado, Menem conseguiu 24% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais. Seu rival, Néstor Kirchner, ficou com 22%. No entanto, dias antes de disputar o segundo turno, Menem desistiu da corrida presidencial, já que a imensa maioria das pesquisas indicavam que ele sofreria a derrota mais fragorosa da história argentina, já que não conseguiria mais de 25% dos votos, enquanto que Kirchner seria o vencedor, com mais de 70%.