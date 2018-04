Para Austrália, incêndios são homicídios em massa; 135 morrem

Suspeitas de que os piores incêndios florestais de que se têm notícia na história da Austrália foram deliberadamente provocados levaram a polícia a estabelecer cenas de crime nas cidades atingidas pelas chamas. Ao mesmo tempo, mais corpos foram descobertos nesta segunda-feira, 9, elevando o total de mortes a 131. Pelo menos 750 casas foram destruídas pelos incêndios e autoridades australianas dizem que o número de mortes certamente aumentará. A escala da tragédia aumenta diariamente e choca uma nação que passa com certa frequência por incêndios florestais. Não houve resposta rápida, mas especialistas sugerem que o pânico da situação e a alta velocidade da disseminação do fogo teriam sido os principais motivos do alto número de vítimas. Autoridades locais acreditam que pelo menos parte dos mais de 400 focos de incêndio que devastam a região sul do Estado de Victoria desde o fim de semana tenha origem criminosa. Em Nova Gales do Sul, um homem de 31 anos e um jovem de 15 foram acusados de ter provocado dois focos de incêndio. O primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd, visivelmente abalado durante entrevista televisionada, era um reflexo da perplexidade com essa possibilidade. "O que dizer de qualquer pessoa que tenha feito algo assim?", questionou. "Não me ocorre nenhuma outra expressão além de homicida em massa". A polícia isolou pelo menos duas cidades - Marysville e Kinglake - onde ocorreram dezenas de mortes. As forças de segurança estabeleceram postos de controle e restringiram o acesso às localidades. Mais de 30 focos continuam ativos em Victoria, mas causam preocupação especialmente aos bombeiros três pontos que ameaçam várias áreas habitadas: o de Churchill, o de Beechworth e o de Taggerty. Churchill fica cerca de 150 quilômetros ao sudeste de Melbourne, enquanto Taggerty, onde as chamas cobrem uma área de 93 mil hectares, localiza-se aproximadamente 115 quilômetros ao nordeste da capital provincial. Beechworth, por sua vez, também fica no nordeste e cerca de 40 quilômetros da divisa com Nova Gales do Sul. Começam a surgir também atritos entre os deslocados e os corpos de segurança, pois alguns cidadãos querem voltar para casa para saber o que aconteceu e o que foi salvo. Até agora, cinco mil pessoas se registraram como desalojados, muitos perderam tudo o que tinham, outros ficaram temporariamente sem casa e se abrigam em centros habilitados pela Cruz Vermelha, enquanto centenas decidiram se refugiar em seus carros ou em estabelecimentos comunitários. O subdiretor da Polícia de Melbourne, Kieran Walshe, explicou que os deslocados só poderiam começar a voltar às suas residências assim que se tiver certeza de que não há mais mortos nos locais e até que os peritos e investigadores tenham coletado todas as provas das quais necessitam. Christine Nixon, comissária de polícia do Estado de Victoria, disse que investigadores já visitaram Churchill, a leste de Melbourne, e analisarão evidências em muitas outras áreas. Kingslake "é onde ocorreu a maioria das mortes, e onde quer que uma morte tenha ocorrida, nós a investigaremos como crime", disse ela à Australian Broadcasting Corp. O ato de provocar um incêndio florestal é passível de pena de 25 anos de reclusão em Victoria. No entanto, a sentença por assassinato pode chegar a prisão perpétua, observou o procurador federal Robert McClelland.