Para Bento XVI, ONU deve promover a paz no mundo Para o Papa Bento XVI, a Organização das Nações Unidas deve cumprir seu papel e promover a paz mundial. A afirmação foi feita em sua mensagem de Ano Novo, em missa realizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Na cerimônia, que contou com a presença de embaixadores do mundo todo, Bento XVI pediu que a ONU cumpra suas responsabilidades na promoção da justiça, da solidariedade e da paz. Ele pediu a todas as pessoas que combatam o "terrorismo, o niilismo e o fundamentalismo fanático", que classificou de "novas ameaças traiçoeiras". A mensagem foi acompanhada por um público de cerca de 40 mil pessoas, que lotaram a praça São Pedro.