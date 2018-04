Para Bhutto, Musharraf tem que renunciar à Presidência A líder oposicionista e ex-primeira-ministra paquistanesa Benazir Bhutto pediu nesta terça-feira para que o líder militar Pervez Musharraf renuncie ao cargo de presidente e disse que nunca atuará como premiê em um governo dele. Há muito tempo Bhutto pressiona Musharraf a deixar o posto de chefe das Forças Armadas e se tornar um presidente civil, mas foi a primeira vez que ela pediu que ele renuncie à Presidência. "Chegou a hora de ele partir. Ele deve renunciar (ao cargo de) presidente", disse Bhutto em uma entrevista por telefone. Ela falava de Lahore, onde foi colocada em prisão domiciliar horas antes de um protesto contra a imposição do estado de emergência no país no dia 3. Musharraf suspendeu a Constituição, demitiu a maior parte dos juízes, deteve advogados, oposicionistas, ativistas e limitou a liberdade de imprensa. A crise no Paquistão, detentor de armas nucleares, provocou temores sobre a estabilidade no país e sua habilidade em combater uma crescente militância islâmica. Bhutto também declarou pela primeira vez que não será primeira-ministra sob a liderança de Musharraf. "Não servirei como primeira-ministra enquanto Musharraf for presidente", disse. "As negociações entre nós se romperam devido ao uso da força policial contra mulheres e crianças." Segundo ela, "a polícia não só está prendendo pessoas, está estilhaçando janelas, invadindo casas, humilhando mulheres, mães, irmãs, esposas". Duas vez premiê paquistanesa, Bhutto planejava liderar uma carreata de 270 km entre Lahore e Islamabad para exigir a renúncia de Musharraf como chefe militar, o fim do estado de emergência, a volta da Constituição e a libertação de ativistas -- muitos dos quais do próprio partido dela.