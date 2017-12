Para Bin Laden, Bush abandonou vítimas do 11/9 No vídeo divulgado pela rede Al-Jazira, o líder terrorista Osama bin Laden acusa o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de ter reagido muito lentamente aos atentados de 11/9 de 2001. Diz ele: "Nunca imaginei que o líder supremo deixaria 50.000 de seu próprio povo nas duas torres encarando os eventos terríveis sozinhos, no momento em que precisavam dele". No que pode ser visto como uma bizarra recomendação ao voto em John Kerry, Bin Laden disse ainda que "a melhor maneira de evitar um novo desastre" é evitar provocar a fúria dos árabes. "Liberais não negligenciam a segurança ao contradizer Bush, que diz que odiamos a liberdade", disse. Esta é a primeira aparição de Bin Laden em vídeo em mais de um ano. Na gravação, ele faz referência à eleição presidencial americana da próxima semana e aparece em vestes brancas tradicionais, turbante e manto, na frente de um fundo de tecido marrom.