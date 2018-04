Para Brasil, não houve fraude

O governo brasileiro achou "ótimo" os protestos de rua no Irã, disse que esse é um "sinal de vida democrática" e deixou claro que não questiona a vitória do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Ao contrário da preocupação demonstrada pelos EUA e pelos países da União Europeia, o assessor de Assuntos Internacionais do Palácio do Planalto, Marco Aurélio Garcia, rejeitou as informações de que membros da oposição iraniana teriam sido presos em Teerã. O governo brasileiro, entretanto, não informou se enviou ou não uma carta reconhecendo a vitória de Ahmadinejad. Já o ministro de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, declarou que estava "torcendo" pelos opositores. "Quando vi a notícia de que havia um candidato reformista, claro que nossa torcida era para ele", disse Vannuchi, que já havia declarado que tinha ficado "aliviado" com o cancelamento da viagem de Ahmadinejad ao Brasil. O iraniano havia sido convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fazer uma visita ao Brasil, dias após ter usado a bancada da ONU para questionar o Holocausto e atacar o Ocidente. Mas Ahmadinejad acabou cancelando a viagem dizendo que precisava cuidar de sua reeleição. Garcia acredita que, se a vitória do presidente iraniano for confirmada, o convite continuará de pé. "O convite não precisa ser refeito", disse. "Ele não veio porque considerou que a eleição era mais importante. Agora é apenas uma questão de agenda", afirmou. As alegações de fraude foram minimizadas por Garcia. Ele lembra que o chefe da diplomacia europeia, Javier Solana, já teria admitido que não houve fraude. "O dado fundamental é que foi uma eleição na qual houve uma participação muito grande da sociedade. Mais de 70% da população votou. Isso não era uma tradição no Irã. Vimos debates e manifestações de ruas de alguns inconformados com os resultados. Isso é um bom sinal", disse.