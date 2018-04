Para Brasil, não houve fraude em eleições iranianas O governo brasileiro achou ?ótimo? os protestos de rua no Irã, afirmou que esse é um ?sinal de vida democrática? e deixou claro que não questiona a vitória do presidente Mahmoud Ahmadinejad, nas eleições realizadas sexta-feira. Ao contrário da preocupação demonstrada pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia (UE), o assessor de Assuntos Internacionais do Palácio do Planalto, Marco Aurélio Garcia, rejeitou as informações de que membros da oposição iraniana teriam sido presos em Teerã. O governo brasileiro, entretanto, não informou se enviou ou não uma carta reconhecendo a vitória de Ahmadinejad.