Para britânicos, Osama, Saddam e Bush são os homens mais perigosos do mundo O presidente americano George W. Bush é considerado pelos britânicos um dos homens mais perigosos do mundo. Estando atrás apenas de Osama bin Landen e Saddam Hussein segundo uma pesquisa publicada hoje pelo tablóide The Mirror. Segundo o levantamento, Osama lidera a lista com 77%; Saddam teve 75% e 51% consideram Bush um perigo. O levantamento também mostrou que a grande maioria dos britânicos (71%) rechaça a possibilidade de uma ação militar contra o Iraque sem o aval das Nações Unidas, enquanto que nos EUA, diminui o apoio popular à declaração de guerra à Bagdá. Nos últimos dias surgiram opiniões negativas no próprio seio do governante Partido Trabalhista à possibilidade de um ataque ao Iraque, que agora se vêem reforçadas pela pesquisa de opinião. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que viajou à cúpula sobre desenvolvimento sustentável em Johannesburgo, não comentou o resultado do levantamento. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, pesquisas mostraram que diminui entre a opinião pública americana o apoio a um ataque a Bagdá.