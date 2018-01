Para Bush, detenção de britânicos no Irã é ´indesculpável´ O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, classificou como "indesculpável" a detenção de 15 militares por parte do Irã. "É um tema sério, porque os iranianos tiraram estas pessoas de águas iraquianas", disse Bush em entrevista coletiva conjunta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Camp David (Maryland), neste sábado, 31. Bush afirmou também que apóia de "forma enérgica as tentativas do governo (do primeiro-ministro britânico Tony) Blair para resolver o problema de forma pacífica". A recusa do governo britânico em fazer uma "troca" também foi aprovada pelo presidente norte-americano. De acordo com a Efe, Bush parecia referir-se à possibilidade de os britânicos serem trocados por cinco guardas revolucionários capturados no Iraque sob a acusação de fornecimento de armas aos insurgentes desse país. Os Estados Unidos rejeitaram plenamente fazer essa troca. "Os iranianos devem entregar os reféns. São inocentes, não faziam nada de mau e foram retirados da água sumariamente", completou Bush. A detenção dos militares da Marinha britânica ocorreu em 23 de março, quando patrulhavam no Golfo Pérsico. Os britânicos foram detidos pela força naval iraniana.