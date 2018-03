Para Bush, é "grave" Coréia do Norte ter armas nucleares O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, considera "preocupantes e graves" as notícias de que a Coréia do Norte tem um programa de armas nucleares, afirmou nesta quinta-feira seu porta-voz, Scott McClellan. Falando a repórteres que acompanharam Bush numa viagem, o porta-voz McClellan afirmou que o presidente pretende levantar a questão num encontro que terá na semana que vem com o presidente chinês, Jiang Zemin. McClellan disse que Bush decidiu tratar a questão através de canais diplomáticos. "Buscamos uma solução pacífica", adiantou. Os Estados Unidos e a Coréia do Sul, perturbados com a admissão da Coréia do Norte de que tem um programa secreto de armas nucleares, estão pedindo a Pyongyang para mudar de rumo e respeitar promessas de renunciar ao desenvolvimento de tais armamentos. A revelação surpreendente, feita na noite de quarta-feira pela Casa Branca, mudou o cenário político na Ásia Oriental, desestimando esperanças de que a Coréia do Norte estava no caminho de se tornar uma presença mais benigna na região. Privadamente, autoridades da Casa Branca relataram que Bush e seus altos assessores decidiram confrontar o problema sem estardalhaço. Bush, por exemplo, não planeja fazer declarações públicas hoje. A revelação é mais uma dor de cabeça na cena internacional para a administração, surgindo no momento em que os EUA se preparam para um possível ataque contra o Iraque e em meio à guerra geral contra o terrorismo. Para o líder da maioria no Senado, o democrata Tom Daschle, "duas coisas devem ser feitas imediatamente. Primeiro, eles têm de abrir o país a inspeções para que suas instalações sejam examinadas. E segundo, eles têm de concordar em destruir qualquer arma de destruição em massa que possuam. Tem de haver um comprometimento". O líder republicano no Senado, Trent Lott, afirmou que "obviamente, a Coréia do Norte é motivo de preocupação. Mas claramente, a preocupação com a qual temos de lidar imediatamente é o Iraque". Uma alta autoridade americana, que pediu para não ser identificada, disse que a Coréia do Norte admitiu ter armas "mais poderosas". Oficiais dos EUA interpretaram a declaração como um reconhecimento que Pyongyang dispõe de outras armas de destruição em massa. Entretanto, os mesmos oficiais não estavam certos de que a Coréia do Norte realmente possui armas químicas e biológicas. Em 29 de agosto, o subsecretário de Estado John Bolton considerou que "em relação a armas químicas, existem poucas dúvidas de que a Coréia do Norte tem um programa ativo". Bolton estava hoje na China no início de um giro de 10 dias que também o levará à Grã-Bretanha, França e Rússia - três potências nucleares. Ele também planeja parar em Bruxelas para conversas com líderes da União Européia. Bolton está acompanhado do também subsecretário de Estado James Kelly, que vai viajar separadamente depois da China para o Japão e Coréia do Sul. Qualquer inclinação da administração a tentar confrontar a Coréia do Norte, que Bush rotulou como parte de um "eixo do mal" junto com o Iraque e Irã, pode ser temperada com o desejo de não estender demais suas ações internacionalmente. McCormack disse na noite de quarta-feira que a Coréia do Norte desrespeitou seriamente um acordo de 1994 com os EUA pelo qual Pyongyang prometeu não desenvolver armas nucleares em troca de assistência econômica. "Os Estados Unidos e nossos aliados pedem à Coréia do Norte para cumprir seus compromissos no tratado de não proliferação e eliminar seu programa de armas nucleares de forma verificável", afirmou McCormack. Autoridades americanas relataram que a Coréia do Norte afirmou a diplomatas dos EUA que não tinha mais a obrigação de respeitar o acordo antinuclear. Hoje, no Pentágono, o secretário da Defesa Donald Rumsfeld disse acreditar que os norte-coreanos tenham não apenas um programa de armas, mas que já desenvolveram alguns armamentos. Ele citou relatórios de inteligência da CIA avaliando que a Coréia do Norte "pode ter um ou dois" artefatos nucleares, e acrescentou: "Acredito que eles tenham um pequeno número de armas nucleares". Por um momento, parecia que a Coréia do Norte estava disposta a afastar-se do "eixo do mal". Pyongyang estava promovendo reformas capitalistas e fazendo gestos conciliatórios para o Japão e Coréia do Sul. E também havia retomado conversações com os EUA no começo do mês.