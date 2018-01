Para Bush, EUA estão vencendo a guerra ao "terrorismo" Sem citar os atentados perpetrados hoje contra fiéis muçulmanos xiitas no Iraque, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, garantiu que seu governo está vencendo a guerra ao "terrorismo" e continuará empenhado para vencê-la. A declaração foi feita durante discurso perante cerca de 200 funcionários do Departamento de Segurança Interna, criado um ano atrás. Segundo Bush, os EUA reduziram os meios de financiamento de grupos extremistas, capturaram líderes e desarticularam organizações. Os comentários de Bush vêm à tona em um momento no qual o governo americano recebe queixas de que não estaria fazendo o suficiente contra supostas ameaças. "Seremos implacáveis", destacou Bush, acrescentando que dois terços da cúpula da rede extremista Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden, foram capturados ou assassinados. "Não cederemos. Os terroristas sentem que estamos de olho. Estamos atrás deles. Não cederemos. Levaremos esses assassinos à justiça", esbravejou.