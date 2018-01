Para Bush, europeus são tão visados pelos terroristas quanto os EUA Os principais países da União Européia, entre eles a Alemanha, França, Grã-Bretanha e Itália, são tão visados quanto os Estados Unidos por terroristas. Isso explica a disposição do presidente George W. Bush, que desembarcou hoje em Berlim, de convencer os dirigentes europeus nessa viagem a Europa a "continuar a combater o terrorismo", empregando todos os meios necessários. A afirmação foi feita pelo próprio presidente norte-americano numa entrevista ao jornal francês Le Monde. Bush foi claro ao advertir sobre a existência dessas ameaças lembrando que algumas delas não são dirigidas contra os Estados Unidos, mas contra alguns de seus amigos: "Estou seguro de que elas visam esses quatro países". Mesmo não pretendendo ser alarmista, o presidente Bush considera esses terroristas implacáveis: "Quando digo que a melhor defesa é o ataque, acredito nisso. A única maneira de proteger nossos povos é perseguir essa gente até o fim". A viagem está mais centralizada nas relações EUA-Rússia, na assinatura do tratado sobre desarmamento estratégico, em Moscou, e menos nos três outros países da União Européia que serão visitados. Na Alemanha, França e Itália, George W. Bush pretende dar prioridade à "necessidade de uma cooperação significativa" com a Europa na guerra contra o terrorismo. Para Bush, o novo inimigo é "esse grupo de assassinos internacionais que se escondem nas montanhas, se dissimulam no interior de sociedades livres, decididos a tudo destruir". Sobre o fosso que está se aprofundando nas relações entre os EUA a União Européia, Bush disse que, feito um balanço, "existem mais coisas que nos ligam do que as que nos separam". Para ele, combater o terrorismo constitui uma causa comum que liga todos esses países aos Estados Unidos. Ele reconhece a existência de desacordos na área comercial, mas isso se deve ao fato de as trocas terem atingido um nível considerável, US$ 2 trilhões. A seu ver, isso não afeta ou compromete a aliança com a Europa. Ele chega ao velho continente convencido da sua capacidade e a dos parceiros de resolver os problemas. Mas esse não parece ser o estado de espírito dos países da União Européia, fortemente críticos das posições norte-americanas em relação ao aço e à nova legislação agrícola, a chamada "Farm Bill". Por essa razão, nas conversas na Europa com Gerhard Schroder, Jacques Chirac e Silvio Berlusconi, George W. Bush, pretende mudar de assunto e dar ênfase à discussão do tema sobre o terrorismo que, a seu ver, constitui a preocupação comum, deixando as dificuldades comerciais para os responsáveis por essas negociações. A França parece estar levando a sério essas ameaças. Basta ver o aparato policial que envolveu o embarque da seleção francesa para o Japão. Tropas de choque isolaram os torcedores dos jogadores. O mesmo ocorreu com o embarque isolado de Zidane, dois dias depois, provocando fortes críticas da torcida que não pôde se aproximar do ídolo e reivindicar um autógrafo.