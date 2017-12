Para Bush, Israel tem o "direito de se defender" O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, voltou a dizer hoje que Israel "tem o direito de se defender de ataques terroristas", enquanto o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, dizia que o líder palestino Yasser Arafat "não é visto por nós como um parceiro" nas negociações de paz. Os dois líderes reuniram-se nesta segunda-feira no Salão Oval da Casa Branca, ao mesmo tempo em que tanques israelenses cercavam o quartel-general de Arafat em Ramallah, na Cisjordânia. Bush voltou a pedir reformas drásticas na Autoridade Palestina e disse que "as mudanças são necessárias antes que possa ser feito qualquer progresso rumo à paz". Bush sugeriu que uma conferência de paz sobre o Oriente Médio, prevista para ocorrer neste verão boreal, não será realizada tão cedo. "Ainda não existem condições. Não há confiança no emergente governo palestino. Primeiro, devem ser estabelecidas as instituições necessárias para dar esperança ao povo palestino e dar aos israelenses confiança de que o governo emergente poderá ser um parceiro nas negociações." Sentado ao lado de Bush, Sharon reiterou sua posição de que deve haver um fim total da violência antes que as negociações possam ser proveitosas. Bush, por sua vez, sugeriu que os Estados Unidos estão inclinados a encontrar outros líderes palestinos mais propensos a mudanças. "Estou decepcionado por ele não ter liderado de uma forma que o povo palestino tivesse esperança e confiança", disse o presidente. É provável que esta seja a última reunião de alto nível de Bush antes de revelar seus próprios planos para reativar o processo de paz no Oriente Médio. Mais cedo, a Casa Branca defendeu os recentes ataques israelenses contra o QG da Autoridade Palestina na Cisjordânia. "Nosso entendimento é o de que a operação israelense tem duração limitada e tem como intenção ir atrás de terroristas específicos. Dentro deste raciocínio, os Estados Unidos já declararam antes que Israel tem o direito de defender-se", disse o secretário de Imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer. "Os Estados Unidos monitorarão mais de perto o que Israel está fazendo, e novamente lembram a Israel sobre a importância de pensar na repercussão de qualquer ação que venha a tomar hoje e sobre seu impacto nos objetivos externos de obter a paz amanhã", concluiu Fleischer. Na terça-feira, Sharon se reunirá com líderes do Congresso dos EUA. Ele está determinado a deixar sua marca no plano de paz preparado pelos Estados Unidos para o Oriente Médio, que deverá ser anunciado dentro de algumas semanas.