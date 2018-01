Para Bush, Schwarzenegger seria um bom governador O presidente americano, George W. Bush, disse nesta sexta-feira acreditar que Arnold Schwarzenegger seria um bom governador para a Califórnia. Respondendo a perguntas em sua fazenda no Texas, o presidente voltou a afirmar que a votação para tirar o atual governador da Califórnia do poder era um assunto da população do Estado. Mas, quando questionado sobre o que achava do ator para o cargo, ele declarou: "Acho que ele seria um bom governador." Schwarzenegger é candidato à sucessão californiana pelo Partido Republicano, o mesmo de Bush.