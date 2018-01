Para Bush, viagem à Ásia reforçou segurança dos EUA O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, voltou neste domingo a Washington após uma viagem de cinco dias pelo sul da Ásia que, segundo disse, reforçou a segurança dos Estados Unidos. O governante deu início ao seu périplo na semana passada, com uma inesperada visita ao Afeganistão. Depois, seguiu para a Índia e o Paquistão. No fim de sua viagem, Bush elogiou a cooperação paquistanesa contra o terrorismo. No entanto, rejeitou um pedido do governo do Paquistão, que queria a assinatura de um acordo nuclear com o país, similar ao que os Estados Unidos firmou com a Índia.