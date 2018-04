Para cantor, Havana poderia ser mais tolerante com dissidentes

"Acho que em alguns sentidos nossa política interna tem de amadurecer", afirmou em entrevista ao Estado por e-mail, ao ser indagado sobre as críticas ao tratamento dado aos dissidentes na ilha. "Temos de aprender a ser mais respeitosos com os que pensam diferente. Nisso já avançamos muito, por exemplo, no que diz respeito à sexualidade e à religião. Mas na política somos mais intransigentes. Talvez se fosse levantado o bloqueio (dos EUA a Cuba) haveria um relaxamento nesse aspecto."

Questionado sobre as mudanças necessárias, Rodríguez foi pouco específico: "Durante os primeiros 25 anos, o governo revolucionário era quem falava sobre o futuro para os cidadãos. Agora, parece que os cidadãos têm de falar com o governo. Seria bom encontrar uma maneira de voltar a sentir a sintonia daqueles primeiros tempos."