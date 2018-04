Para Casa Branca, fala de premiê ''já é um começo'' O presidente americano, Barack Obama, celebrou o discurso do premiê israelense, Binyamin Bibi Netanyahu, que disse aceitar a criação de um Estado palestino, desde que seja desmilitarizado e não coloque em risco a segurança de Israel. O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, reiterou que Obama quer trabalhar com todos os envolvidos para o estabelecimento de uma paz duradoura na região. Gibbs também declarou que Obama aposta numa solução que "pode e deve assegurar tanto a segurança de Israel como a concretização das legítimas aspirações dos palestinos a um Estado viável". Nabil Abu Rudeinah, porta-voz da Autoridade Palestina (AP), desdenhou do discurso do líder israelense. "As declarações de Netanyahu sabotaram todas as iniciativas de paz, paralisaram os esforços feitos até agora e desafiaram as posições tomadas até o momento por palestinos, árabes e americanos". E acrescentou: "Presidente Obama, a bola está do seu lado do campo. O senhor pode considerar o premiê de Israel como um cidadão acima da lei ou fazê-lo caminhar conforme o mapa", referindo-se ao "Mapa da Estrada", documento patrocinado pelos americanos em que Israel concordava em congelar os acampamentos na região ocupada. O grupo radical Hamas também condenou o discurso de Bibi e considerou inaceitáveis as condições impostas para a criação de um Estado palestino.