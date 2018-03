Para Casa Branca, "nada indica" desarmamento do Iraque O porta-voz do presidente George W. Bush avaliou hoje que "nada do que foi afirmado na ONU" pelos inspetores de armas "indica que o Iraque esteja se desarmando". Ari Fleischer reiterou que "o objetivo é conseguir o desarmamento do Iraque". O porta-voz disse que Bush ainda acredita que o Iraque possa ser desarmado sem que seja necessário o uso da força.