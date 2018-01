Para castigar filhos, pai leiloa os presentes de Natal Uma família americana resolveu levar ao pé da letra a tradição de que apenas as crianças que se comportam bem no ano ganham com presentes de Papai Noel. Cansado das travessuras de seus três filhos na véspera de Natal, o pai decidiu leiloar os presentes, avaliados em US$ 700, no site eBay. Pai e mãe haviam alertado os filhos de 9, 11 e 15 anos de que deveriam se comportar melhor, caso contrário Papai Noel não entregaria os presentes. A ameaça não foi suficiente para controlar os três, que brigavam e discutiam a base de palavrões. "Não é brincadeira. Eles passaram do limite e hoje mostramos que não receberiam mesmo seus presentes", disse o pai, que preferiu não se identificar. "Geralmente, eles são bons meninos." O casal reconhece, no entanto, que tem parte da responsabilidade pela situação, por não repreender os meninos em determinadas oportunidades. No início da semana, o clima na residência piorou, e as brigas cresceram na mesma proporção das advertências dos pais. "Dissemos a eles que estavam se destruindo, acabando com a paz e a tranqüilidade", desabafou o pai, enquanto a mãe não parava de chorar e lamentar a situação. A paciência acabou ontem, na véspera do Natal. Hoje pela manhã, não havia na casa nem mesmo a árvore enfeitada - e nem os presentes.