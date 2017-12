Para chanceler boliviano, trabalho infantil é fator positivo O ministro das Relações Exteriores da Bolívia, David Choquehuanca, pediu à população que não se preocupe com a possibilidade de as crianças trabalharem porque, dessa maneira, "adquirem certas responsabilidades". O chanceler boliviano deu as declarações na apresentação do Relatório "Estado Mundial da Infância 2007", elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Segundo o documento, na Bolívia, 22% da população de 5 a 14 anos trabalham em alguma atividade econômica ou doméstica, ou trabalhou pelo menos durante a semana anterior à enquete que serviu para o estudo. Para Choquehuanca, a sociedade boliviana não deve se preocupar muito. Ele defendeu o incentivo "não somente à educação" mas também "aos processos de comunicação" que facilitem a compreensão da realidade, em referência à necessidade das crianças de entrar no mercado de trabalho. O documento do Unicef se concentra na importância de promover a autonomia da mulher e relaciona esta meta com a sobrevivência e o desenvolvimento das crianças. No entanto, dos 30 países estudados, apenas em 10 a percentagem de mulheres que participa das decisões na família chega a pelo menos 50%. O representante do Unicef no país, Francisco Rojas, disse que "a igualdade dos gêneros e o bem-estar da mulher caminham juntos", por isso, quando se luta pela igualdade de gênero, o resultado "não é só o respeito aos direitos, mas também uma vida melhor para meninos e meninas". Para Rojas, é durante a infância que nasce a discriminação por razões de gênero, e os estragos causados por ela afetam milhões de crianças e mulheres no mundo. Na Bolívia, a discriminação por gênero tem efeitos evidentes, assinala o estudo, citando a preferência por filhos homens e a diferença de oportunidades na educação e no emprego. A violência física e psicológica contra a mulher é um problema que afeta seta de cada 10 mulheres, diz o documento.