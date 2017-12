Para Chávez, moratória argentina é "ato de dignidade" O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, manifestou apoio à decisão da Argentina de declarar moratória dos pagamentos da dívida externa, que qualificou como um "ato de dignidade". "Nós apoiamos daqui as ações que eles anunciaram, não podendo pagar a selvagem dívida externa de US$ 140 bilhões", afirmou Chávez em um discurso televisionado desde uma base militar. Ele disse lamentar a queda do governo De la Rúa e sugeriu que a crise poderia ter sido evitada se a moratória tivesse sido declarada antes. "Eles anunciaram a medida depois de entrarem em crise, depois de o governo de nosso amigo De la Rúa cair", acrescentou. As informações são da Dow Jones. Leia o especial