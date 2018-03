Para Chávez, ONU é um organismo superado Qualificando a Organização das Nações Unidas (ONU) de "organismo superado", o presidente venezuelano Hugo Chávez afirmou nesta quarta-feira que a organização tem sido incapaz de resolver os problemas do mundo. A denúncia foi feita por Chávez em meio ao discurso proferido pelo na sede da agência da ONU para a Agricultura e Alimentação (FAO), que celebrou hoje, em Roma, a Jornada Mundial da Alimentação. "A ONU se tornou um organismo superado, um anacronismo que já não responde aos desafios do mundo", disse Chávez em seu discurso de uma hora e meia de duração. De acordo com Chávez, a cúpula da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em setembro em Johannesburgo, na África do Sul, é um exemplo das deficiências da organização, que não extraiu dos líderes mundiais o compromisso em relação às recomendações dos especialistas para proteger o meio ambiente. Chávez, que está na Itália como parte de sua visita a quatro países europeus, também condenou o uso da ação militar na solução de conflitos internacionais. "Paz não é algo que possa ser imposto com bombas, ameaças e invasão, mas que se conquista com amor, justiça e dignidade", disse, numa aparente referência à campanha liderada no ano passado pelos EUA contra o regime do Taleban no Afeganistão e às pressões americanas e britânicas para que a ONU aprove o possível uso de força militar contra o Iraque. Chávez, cujo governo de esquerda propôs uma política de redistribuição de terras, acusou as políticas neoliberaIs de livre mercado pelo "furacão mortífero de desigualdade que é o flagelo do mundo". Referindo-se ao Terceiro Mundo, Chávez destacou sua solidariedade para com a Argentina - país latino-americano que está entre os mais "envenenados"e intoxicados, afirmou, pela adoção desse modelo econômico. Para Chávez, chegou o momento de "os povos impulsionarem uma revolução planetária", calcado no modelo da já iniciada na Venezuela "contra ventos e marés". Comovido e ao mesmo tempo orgulhoso, o mandatário lembrou que há seis meses seu país foi cenário de uma tentativa de golpe de Estado dirigido pela "elite, um golpe de ricos que abusaram do poder econômico durante 50 anos, e ocorreu um milagre". "Sem armas, armados apenas de seu amor pela Constituição", disse Chávez, a população cercou o local onde estavam os golpistas e, "em menos de 24 horas, libertou o país".