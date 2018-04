Para chefe do Pentágono, Israel atacará Irã em breve

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, chegou à conclusão de que há uma grande possibilidade de que Israel ataque o Irã entre abril e junho, em um esforço para destruir o programa nuclear iraniano, informou um funcionário de alto escalão do governo americano, que pediu para não ser identificado. De acordo com o Washington Post, Panetta acredita que o ataque seria lançado nesse período antes que o Irã entre no que os israelenses chamam de "zona de imunidade", ao iniciar a construção de uma bomba.

Questionado por repórteres em Bruxelas, onde participa de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Panetta rejeitou comentar a informação. Mas ele disse aos jornalistas que os EUA "indicaram sua preocupação" a Israel.

Ainda ontem, o chefe de inteligência militar de Israel, o general Aviv Kochavi, disse acreditar que o Irã tem capacidade para construir quatro bombas nucleares com o urânio que tem estocado. Segundo o israelense, a produção da primeira arma atômica iraniana pode levar um ano. A estimativa coincide com números da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

"O Irã acumulou mais de 4 toneladas de urânio enriquecido a 3,5% e quase 120 quilos do material enriquecido a 20%, o suficiente para 4 bombas nucleares", afirmou o militar.

O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, advertiu ontem que o Irã pode estar perto do ponto "no qual qualquer ataque seria impraticável". No entanto, pouca semanas atrás, Barak sugeriu que o caso não era tão urgente, dizendo que uma decisão de Israel sobre se atacaria o programa nuclear do Irã estava longe se ser tomada. / REUTERS e AFP