Para China, declarações do governo Bush são inaceitáveis A China mantém a exigência de um pedido de desculpas completo dos EUA pela colisão entre um caça chinês e um avião de espionagem norte-americano, afirmou o porta-voz do presidente da China, Jing Zemin - que se encontra em Buenos Aires. O porta-voz acrescentou ainda que as declarações do governo do presidente dos EUA, George W. Bush, até o momento eram "inaceitáveis".