Para congressistas dos EUA, não há mudanças em Cuba Congressistas americanos afirmaram não terem percebido mudanças em Cuba após concluir no sábado a segunda jornada de contatos, em Havana, com autoridades da ilha. A visita pode ser considerada a mais importante de legisladores dos EUA a esse país desde o triunfo da revolução cubana, em 1959. "É difícil ver muita gente falando de uma mudança em termos reais, e é realmente difícil detectar que a mudança esteja acontecendo, eu claramente não a detectei", disse o congressista republicano pelo Arizona Jeff Flake, ao término da jornada de trabalho. A delegação parlamentar, integrada por seis congressistas democratas e quatro republicanos, se reuniu no sábado com o ministro das Relações Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque. Além disso, os parlamentares se encontraram com o presidente do Banco Central, Francisco Soberón, e a ministra da Indústria Básica, Yadira García, assim como com representantes do corpo diplomático credenciado na capital cubana, e o cardeal e arcebispo de Havana, Jaime Ortega, segundo fontes da delegação. "Tivemos muitos encontros, fizemos muitas perguntas e recebemos muitas respostas", assinalou Flake, ao precisar que "ainda" não se reuniram com o presidente provisório de Cuba, Raúl Castro. Flake afirmou que, na sua opinião, as autoridades cubanas não vêem a possibilidade de mudar o rumo político do país e, pelo contrário, seguem confiando na linha atual, convencidos de que "a economia vai bem e o povo está contente". "Apesar da possibilidade de uma mudança na pessoa que dirige o país, não há muita mudança", insistiu. No entanto, o político americano reiterou que na sua opinião o governo deve suspender as restrições de viagens de seus cidadãos à ilha e parte das medidas do embargo unilateral que os EUA mantêm há mais de 40 anos contra Cuba, "se não a totalidade dele". Em relação à dissidência interna, o congressista afirmou que os integrantes da delegação transmitiram suas "preocupações" aos funcionários de governo cubano durante suas reuniões. A visita acontece depois de Raúl Castro divulgar, em 2 de dezembro, uma mensagem conciliadora aos EUA para que ambos os países se sentassem em uma mesa de negociação para tentar resolver suas diferenças. O presidente interino de Cuba divulgou essa mensagem durante um desfile no 50º aniversário das Forças Armadas Revolucionárias. Os congressistas, que chegaram nesta sexta-feira a Cuba, se reuniram na primeira jornada com o presidente da Assembléia Nacional (Parlamento), Ricardo Alarcón, e com o chefe do Departamento de Relações Internacionais do Partido Comunista de Cuba, Fernando Remírez de Estenoz. Além disso, a delegação americana se encontrou com os responsáveis pela companhia estatal cubana de importação de alimentos (Alimport), que mantém estreitos laços com empresários dos EUA que têm negócios agroalimentares com a ilha. Os congressistas devem concluir neste domingo sua visita a Cuba, embora, em princípio, não estejam previstos outros contatos em sua agenda. EUA e Cuba romperam relações diplomáticas em 1961, dois anos depois da vitória da revolução cubana, e ambos os países resolvem os assuntos consulares através de seções de interesse em Washington e Havana.