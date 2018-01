Para Coréia do Norte, negociação da crise nuclear foi "vazia" A Coréia do Norte descartou a necessidade de novas conversações sobre seu programa nuclear, um dia depois do final de uma cúpula internacional em que o país comunista havia indicado que poderia cooperar na questão. ?Não há necessidade de conversações desse tipo?, disse um porta-voz não-identificado a repórteres no Aeroporto de Pequim, lendo uma declaração. ?Esta rodada foi vazia?, acrescentou. ?Não temos mais interesse, ou expectativas, nesse tipo de conversa?. Também neste sábado, a agência de notícias oficial do governo norte-coreano, a KCNA, informou que um porta-voz da chancelaria do país dito: ?Estamos muito mais certos de que não temos outra opção além de ampliar nossa força de dissuasão nuclear par autodefesa, para proteger nossa soberania?. Menos de duas horas antes, o secretário de Estado adjunto dos EUA, James Kelly, que representou os Estados Unidos na reunião em Pequim, disse que as partes haviam atingido ?um início produtivo?.