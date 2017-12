Novas sanções da ONU são 'ato de guerra', reage Coreia do Norte

PYONGYANG - A Coreia do Norte reagiu neste domingo, 24, às novas sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU e chamou as medidas de “ato de guerra” que têm a intenção de levar a um bloqueio econômico completo do país. Pyongyang reafirmou que continuará realizando seus programas nuclear e balístico.

O Conselho de Segurança endureceu na sexta-feira 22 as medidas de represália contra a Coreia do Norte por meio do voto unânime da resolução apresentada pelos Estados Unidos visando o setor de petróleo e os trabalhadores norte-coreanos no exterior.

"Nós rejeitamos totalmente as últimas sanções da ONU como um ataque violento à soberania da nossa república e a um ato de guerra que destrói a paz e a estabilidade da península coreana e da região", afirmou a chancelaria da Coreia do Norte, em um comunicado emitido pela agência oficial de notícias KCNA.

+ONU corta em 90% combustível vendido à Coreia do Norte

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A proposta, em reação ao último teste balístico intercontinental realizado no dia 29 de novembro, recebeu o surpreendente apoio de Rússia e China – aliados de Pyongyang. No dia 29, Kim Jong-un proclamou que seu país havia se tornado um Estado nuclear operante ao testar o míssil Hwasong-15, capaz, segundo ele, de atingir qualquer lugar nos EUA.

A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, chamou a Coreia do Norte de “exemplo mais trágico do mal no mundo moderno” e disse que as novas sanções “refletem a indignação internacional com as ações do regime”. Pyongyang justifica o desenvolvimento de seus programas militares pela ameaça que os EUA representam à sua própria existência.

A resolução de sexta-feira visa os expatriados norte-coreanos, que deverão ser enviados de volta aos seus países até o final de 2019. O projeto previa, inicialmente, um prazo de 12 meses, mas a Rússia interveio para prorrogá-lo e no fim o prazo ficou em 24 meses.

Dezenas de milhares de norte-coreanos vivem no exterior, principalmente na Rússia e na China, para trabalhar. Segundo a ONU, trabalham em “condições próximas da escravidão”.

Mais importante, o texto aprovado determina a redução em 90% do fornecimento à Coreia do Norte de petróleo bruto e refinado, a maioria proveniente da China. Além disso, ficou decidido que se Pyongyang realizar novos testes, o Conselho “agirá para reduzir ainda mais as exportações de petróleo para a Coreia do Norte”.

Especialistas concordam que Pyongyang fez progressos, mas duvidam que o país domine a tecnologia para levar um míssil de volta à atmosfera. /NYT, RFI e AFP