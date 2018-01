Para críticos, papa minimizou responsabilidades As declarações feitas pelo papa Bento XVI no domingo, nos campos de concentração nazistas de Auschwitz e Birkenau, tiveram repercussão negativa na Itália. A maioria dos jornais e dos líderes judeus disse que o papa aliviou a responsabilidade do povo alemão e o silêncio da Igreja durante o Holocausto. Em sua visita nesta segunda-feira aos locais, o alemão Bento XVI não fez um discurso contra o anti-semitismo, como era esperado. O presidente da União de Comunidades Judaicas Italianas, Claudio Morpurgo, disse ter ficado "muito decepcionado" pela maneira como o papa abordou o tema, "como se a eliminação maciça de judeus tivera sido um episódio isolado e não o fruto de uma operação cultural e política muito ampla e complexa". "Não pode ser ligada a apenas Hitler e seus ajudantes." Para o historiador alemão Daniel Jonah Goldhagen, entrevistado pelo diário Il Corriere della Sera, "não é suficiente perguntar-se por que Deus não estava em Auschwitz, mas perguntar-se onde estava (o papa) Pio XII". Segundo ele, as declaração foram um passo para trás em relação ao documento de 1998 do papa João Paulo II, "Uma reflexão sobre o Shoah", em que ele pedia perdão pelo papel da Igreja e de seu rebanho na perseguição aos judeus. Também na Espanha as declarações não foram bem recebidas. "Bento XVI exime o povo alemão de sua responsabilidade nos crimes nazistas" é o título da reportagem no jornal El Mundo. EL País também destaca as palavras de compreensão com seus compatriotas.